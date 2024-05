SERIE A1 Il Follonica ha preso il bomber Max Thiel

(Di martedì 14 maggio 2024) Primo colpo di mercato delHockey. La squadra di Sergio Silva si è assicurata le prestazioni di Max, il 24enne attaccante che questa stagione ha giocato con il Cp Grosseto. E’ stato un blitz fulmineo quello operato dal diesse Checchi che da tempo aveva messo sotto osservazione questo talento., classe 2000, è arrivato in Italia quattro anni per vestire la maglia del Correggio. Una stagione ottima, chiusa con 29 gol in 32 presenze, che gli sono valse le attenzione del Sandrigo. Con i veneti, trascinati alla salvezza, ha segnato 26 reti prima dell’approdo a Grosseto: con la maglia biancorossa ha messo a segno 16 gol (più 10 nelle Coppe Europee) mettendo in mostra grandi attitudini che gli sono valse la chiamata del. Un giocatore dunque chiamato a fare il salto di qualità in una ...

