Serie A - l’esito del Consiglio Federale | cambia la regola sugli extracomunitari

(Di martedì 14 maggio 2024) E’ andato in scena ilinA e la notizia più importante è emersa sul fronteextra-comunitari: è arrivato il via libera alla possibilità, per le società del massimo torneo italiano, di tesserare due nuovi calciatorisempre nel numero delle quote già stabilite dal Coni. “Abbiamo smussato gli ultimi angoli e approvato questa norma attesa da tantissimi anni. E’ un successo che noi riteniamo di condividere ma che deve essere ascritto in maniera decisa alla disponibilità dell’Aic”, ha spiegato il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha precisato che “il numero resta quello, è solo una sostituzione. Non c’è nessun aumento nel numero degli”. “L’Italia è tra i paesi con norme più restrittive sul tesseramento degli ...

