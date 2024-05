Serie A - la classifica dei rigori a favore e contro | la Roma insidia il primato dell'Inter del cecchino Calhanoglu

La terzultima giornata di Serie A si è appena completata, con la vittoria della Fiorentina sul Monza che permette ai viola di sorpassare il Napoli in classifica . Ma in ottica salvezza conta tanto il successo dell’Udinese a Lecce, che inguaia ancor ...

De Siervo: "Lotta salvezza tutta insieme Non si può" - De Siervo: "Lotta salvezza tutta insieme Non si può" - L’amministratore delegato della Lega serie A ha risposto sul tema delle sfide di fine stagione: "Questa è una norma superata negli anni" ...

Poule Scudetto: la designazione arbitrale per il match Team Altamura-Trapani - Poule Scudetto: la designazione arbitrale per il match Team Altamura-Trapani - Ecco chi dirigerà l'incontro valevole per la seconda giornata del girone 3 è in programma mercoledì 15 maggio allo stadio D'Angelo. Calcio d'inizio alle ore 16:00 ...

Figc, ok al tesseramento di 2 extracomunitari senza sostituzione - Figc, ok al tesseramento di 2 extracomunitari senza sostituzione - Il consiglio federale della Figc ha dato il via libera alla possibilità, per le società della serie A, di tesserare due nuovi calciatori extracomunitari ...