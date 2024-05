Serie A | Giroud annuncia che lascerà il Milan e andrà in MLS

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Olivierlasciao per andare alla Major League Soccer e, nello specifico, al Los Angeles FC. Un segreto di Pulcinella che lui stesso ha voluto confermare in un video pubblicato questo pomeriggio ao. "Sono orgoglioso di quello che ho fatto qui ao, giocherò le mie ultime partite e poi passerò alla MLS", ha dichiarato. Tre stagioni a San Siro tradotte in 130 partite ufficiali, 48 gol e 19 assist. Questi i numeri dell'attaccante francese, che è riuscito a spezzare la maledizione del '9' del. 'Oli G' è arrivato praticamente a costo zero e ha subito iniziato a dare il suo contributo, diventando un pezzo centrale del progetto di Stefano Pioli.