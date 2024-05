Serata triste a Venezia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024)83 REGGIO EMILIA 75 UMANA REYER: Spissu 18 (2/5, 3/5), Tucker 10 (3/5, 0/2), Casarin 8 (2/2, 1/2), Simms 3 (0/2, 1/4), Kabengele 15 (5/7); Parks 6 (0/1), Heidegger 9 (0/3, 3/6), De Nicolao (0/1), Brooks, Wiltjer 10 (1/3, 2/3), Tessitori 4 (1/2). N.e.: Janelidze. All.: Spahija. UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 9 (4/6, 0/1), Galloway 26 (2/3, 5/10), Vitali 2 (1/1, 0/2), Atkins (0/1, 0/5), Black 8 (4/4); Smith 5 (0/3, 1/5), Grant 7 (2/3, 1/3), Uglietti 9 (2/4, 1/2), Chillo 9 (0/1, 3/4), Faye. N.e.: Bonaretti, Cipolla. All.: Priftis. Arbitri: Lanzarini, Giovannetti, Gonnella. (23-16, 43-29; 64-45) Note T.l.: Ven 21/30 Reg 12/21. Rimb.: Ven 38 (Kabengele 8) Reg 35 (Faye 6). Ass.: Ven 21 (Spissu 8) Reg 16 (Smith 4). La Pallacanestro Reggiana non concede il bis e affonda in laguna, lasciando gara 2 alla Reyer che impatta la ...