Sequestrati 116 kg di cocaina nell' interporto di Vado Ligure

(Di martedì 14 maggio 2024) SAVONA (ITALPRESS) – Un ingente carico di sostanza stupefacente è stato intercettato, presso l'di(SV), grazie ad una azione congiunta del personale della Guardia di Finanza di Savona e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Nel complesso, all'interno di un container proveniente dal Centro America sono stati102 panetti diper un peso complessivo, al lordo del confezionamento, pari a circa 116 kg che, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato introiti stimati in circa 7 milioni di euro. Le indagini si sono soffermate sulle spedizioni di alimenti provenienti da Paesi del Centro e Sud America considerati “a rischio”, nei quali maggiormente prolifera il fenomeno della produzione ai fini di esportazione di sostanza stupefacente del tipo ...

