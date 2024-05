Sequestrata autofficina abusiva all’Arenaccia - niente autorizzazione per rifiuti pericolosi | multe per 7mila euro

(Di martedì 14 maggio 2024) I controlli in via Sant’Alfonso Maria dei Liguori. La Polizia Locale ha scoperto che mancavano le autorizzazioni.

Sequestrata autofficina abusiva all'Arenaccia, aveva anche rifiuti pericolosi: multe per 7mila euro

