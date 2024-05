Senato | proposta La Russa per segretario generale a tempo - consiglio poi deciderà**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Verso undel Senato che avrà un mandato a, con una durata da stabilire. Con il passaggio di consegne tra Elisabetta Serafin e Federico Toniato, arriva la, come spiegato dal presidente Ignazio La, di stabilire un termine all’incarico di Palazzo Madama: “Sullaraneità” dell’incarico “ho formulato unache non è stata discussa oggi, la discuteremo giovedì, ma è stata apprezzata”, ha detto il presidente La. “Se ne dovrebbe occupare una piccola commissione, probabilmente i vicepresidenti più il questore anziano, per vedere di formulare unache decida se cambiare o meno l’assenza diraneità che è prevista, se decidere di ...