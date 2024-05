Segreti Di Famiglia | Arriva La Nuova Soap Dopo Terra Amara!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 14 maggio 2024)dila fine di, arriverà questaa fare compagnia ai telespettatori in prima serata. Ecco tutto quello che c’è da sapere!è ormai agli sgoccioli, con le ultime puntate che stanno andando in onda in prima serata. Nel periodo estivo, sta perre un’altraopera turca che farà compagnia ai telespettatori proprio di sera. Si tratta didi, che nel suo cast ha anche Kaan Urgancioglu, l’attore che interpreta Emir in Endless Love.di: la trama dellache sostituirà...