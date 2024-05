Seconda categoria - ora il Cuccurano La prima volta dell’Arzilla ai playoff Mister Cecchini | Bella impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Per lanella sua storia l’Arzilla è approdata aidi. "Un grande risultato per una società piccola come la nostra – spiega Emanuele, classe 74, allenatore–. Già l’anno scorso avevamo fatto il record di punti 46, quest’ anno migliorato (50) con la conquista della quinta posizione. Potevano conquistare la qualificazione già nella penultima giornata contro la Marottese, ma nonostante una partita dominata, il risultato non è venuto, quindi all’ultima giornata abbiamo dovuto affrontare una partita da dentro fuori contro il Villa Ceccolini vincendo 4 a1 un incontro molto fisico ed aspettando nei minuti subito dopo il fischio finale il risultato di-Csi Delfino che ci ha permesso così di ...