(Di martedì 14 maggio 2024) Il(2ª) dopo aver vinto con merito per 2-1 il quarto di finale con il Tavernelle per il titolo regionale, continua la sua marcia, ed ora è atteso in semifinale, che giocherà18 maggio, sempre tra le mura amiche conche ha battuto il San Biagio per 1-0. Grazie ai gol di Benucci e Curto Pansino ildeve continuare ad allenarsi. "Abbiamo – afferma il presidente Stefano Falcioni – ricevuto la gradita visita del direttore didi, Paolo, che si è congratulato con i ragazzi, il mister e i dirigenti della squadra, vincitrice del campionato digirone B. Una cavalcatache ha consentito ai ragazzi di mister Crisantemi ...

Seconda categoria, i complimenti di Banca di Pesaro. Muraglia sabato contro l’Ostra. Benedetti: "Anno eccezionale» - Seconda categoria, i complimenti di Banca di Pesaro. muraglia sabato contro l’Ostra. Benedetti: "Anno eccezionale» - Il muraglia (2ª Categoria) dopo aver vinto con merito per 2-1 il quarto di finale con il Tavernelle per il titolo regionale, continua la sua marcia, ed ora è atteso in semifinale, che giocherà sabato ...

Non risponde al telefono, 45enne trovato morto in casa - Non risponde al telefono, 45enne trovato morto in casa - La tragica sequenza degli eventi ha avuto inizio quando i genitori, non ricevendo risposte alle ripetute chiamate al cellulare del figlio, hanno lanciato l'allarme.

"A 80 anni vi racconto la mia vita dalle piattole alla Muraglia cinese" - "A 80 anni vi racconto la mia vita dalle piattole alla muraglia cinese" - L'autobiografia di Roby Facchinetti: "Negli anni '70 la sinistra non perdonava il successo. Ma i Pooh sono sempre rimasti lontani dalla politica" ...