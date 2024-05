Se non cambia - pronti a votare no anche in Aula Superbonu - ' bomba' FI Il governo rischia di cadere

(Di martedì 14 maggio 2024) "Il nostro segretario Antonio Tajani è stato molto netto e ha fatto benissimo. Ci sono principi per noi inderogabili: no a nuove tasse e la norma sulla retroattività non deve passare,per un motivo di credibilità del sistema". Lo afferma ad Affaritaliani.it Alessandro Cattaneo, capo... Segui su affaritaliani.it

“Io credo che i giovani abbiano fatto bene a contestare alla Roccella”. Tomaso Montanari ad ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato sera su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, non ha dubbi: nessuna ...

Pellegrini , allenatore del Real Betis in Spagna, non chiude le porte a un possibile arrivo di Sanchez nel club biancoverde. In una lunga intervista rilasciata in patria per La Tercera, il tecnico cileno ricorda di quando ne aveva Parlato prima che ...

La crossover elettrica si concede un (leggero) restyling - La crossover elettrica si concede un (leggero) restyling - cambia lo stile dei gruppi ottici anteriori e si alleggerisce il posteriore. Già disponibile in Corea, arriverà presto anche da noi ...

Juventus, Giuntoli cambia la 'sua' squadra: un arrivo dal Genoa e uno dal Leverkusen, ecco di chi si tratta - Juventus, Giuntoli cambia la 'sua' squadra: un arrivo dal Genoa e uno dal Leverkusen, ecco di chi si tratta - Cristiano Giuntoli è pronto a costruire la sua prima vera Juventus, sia per quanto riguarda i calciatori che per i collaboratori di cui si circonderà. Nella `rivoluzione`.

Sim digitali, cosa cambia per gli utenti Quali sono i vantaggi e come si attivano - Sim digitali, cosa cambia per gli utenti Quali sono i vantaggi e come si attivano - La versione digitale delle SIM tradizionali sta prendendo piede anche in Italia: future applicazioni e vantaggi per i consumatori ...