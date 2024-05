Se così - è terribile Kate Middleto - la teoria sulla principessa e il cancro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 14 maggio 2024) Per la prima volta da quando an è stata comunicata la diagnosi di, il principe William ha trascorso due giorni fuori casa. Negli ultimi mesi l’agenda degli impegni ufficiali del principe era stata modificata per essere riadattata alle esigenze familiari, per permettergli di sostenere la moglie per la durata del trattamento e stare accanto ai figli. Ma ora il principe ha dovuto partecipare a un impegno in Cornovaglia. L’aver accettato l’idea di trascorrere una notte lontano da casa – sottolinea il Daily Mail – è il miglior indicatore del fatto che lapotrebbe essersivia della guarigione. Gli aggiornamenti ufficialisalute din sono stati scarsi da quando, a marzo, ha annunciato di essere in ...