Scuola media Bertacchi Addio alle infiltrazioni d’acqua con 250mila per il tetto

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Consiglio comunale di Chiavenna ha approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2023. Tutti positivi i parametri e gli indicatori della gestione sia per quanto riguarda gli investimenti, con risorse messe in campo in diverse opere, che per la parte di spesa corrente, ovvero i servizi erogati ai cittadini. "Sono ben 9 i progetti del Comune di Chiavenna in corso e finanziati con risorse del Pnrr a conferma della capacità del nostro Comune di intercettare finanziamenti esterni – dice il sindaco Luca Della Bitta (nella foto) -. Con questo passaggio si sono rese disponibili nuove risorse economiche che sono state assegnate ad alcuni progetti davvero importanti che nei prossimi mesi saranno realizzati sul nostro territorio". Tra gli stanziamenti da rimarcare i 250.000 euro per il rifacimento della copertura della...