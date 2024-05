Scoppia la pace fra le due curve

(Di martedì 14 maggio 2024) Fino a poco tempo fa li ha divisi una rivalità incomprensibile. Oltre ad essere due sport tanto diversi, calcio e basket in questa città militano anche in serie molto diverse. Ma hanno in comune diverse cose: i colori, innanzitutto, e poi la lunga storia di entrambe i club e la fedeltà di uno zoccolo duro che non le abbandona mai, qualunque cosa accada. Perciò è stato accolto con enorme gratitudine dai tifosi della Vuelle lo striscione srotolato a Recanati dagli ultras della Vis: "Non sarà una retrocessione a fermare la vostra passione".

