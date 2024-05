Scontri aprioristici su argomenti delicati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) di Franco Fronzoni Fin dal suo insorgere, la dichiarazione del generale Vannacci circa una necessità di istituire classi differenziate per le persone con disabilità ha riscosso una particolare attenzione, specificatamente e sostanzialmente negativa, ma ben poco motivata. Per intanto, dovremmo imparare a non trattare solo la questione con il sostantivo “disfunzione”, interessando, invece, l’argomento, ogni “persona che ha una certa disfunzione”: già questo rappresenterà un notevole passo avanti nell’affrontare con rispetto il problema che affligge molte persone nel mondo.L’argomento introdotto dal Vannacci viene affrontato, dalla stampa, con un precipitoso, differenziato schieramento fra chi lo avversa e chi lo apprezza; ma questa è la più stupida maniera di affrontare l’argomento, in verità molto delicato, in quanto riguarda molte persone e le disabilità stesse sono, di natura, ...