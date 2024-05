Scherma in pedana per l’ultima tappa di Coppa del Mondo | 72 azzurri in gara

(Di martedì 14 maggio 2024) Ultimo weekend didelper laitaliana. Saranno ben 72 gliin, divisi in sei specialità diverse. Il fioretto maschile e femminile del ct Stefano Cerioni parteciperà al Grand Prix di Shanghai. Le ragazze convocate sono Martina Favaretto, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini, Francesca Palumbo, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Al maschile presenti Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. La spada sarà in Emirati Arabi e in Francia dal 16 al 19 maggio. La spedizione femminile di Fujarah vedrà Alberta Santuccio, ...

E’ trionfo azzurro con Guillaume Bianchi nella tappa di Coppa del mondo di fioretto a Hong Kong . Il 26enne fiorettista delle Fiamme Gialle si è aggiudicato la prova dopo aver sconfitto in finale per 15 a 10 il giapponese Takahiro Shikine. Per ...

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio saliranno in pedana gli azzurri della Scherma in tutte le specialità, tra tappe di Coppa del Mondo e Grand Prix : saranno in tutto 72 gli italiani impegnati, in cinque diverse località. Previste anche quattro gare ...

AMERICA’S CUP 2024: 100 GIORNI A BARCELLONA - AMERICA’S CUP 2024: 100 GIORNI A BARCELLONA - Mancano Solo 100 Giorni all’Inizio della 37ª coppa America Louis Vuitton a Barcellona Il conto alla rovescia continua e mancano solo 100 giorni a quello che potrebbe essere il concorso più equilibrato ...

Cdm Scherma, 72 azzurri in pedana nelle sei specialità - Cdm scherma, 72 azzurri in pedana nelle sei specialità - Ultimo weekend di coppa del mondo prima dei campionati italiani, oltre che di Europei e Giochi ROMA (ITALPRESS) - Ultimo weekend di coppa del ...

Scherma, i convocati dell’Italia per Coppa del Mondo e Grand Prix: 72 azzurri in gara - scherma, i convocati dell’Italia per coppa del Mondo e Grand Prix: 72 azzurri in gara - Da venerdì 17 a domenica 19 maggio saliranno in pedana gli azzurri della scherma in tutte le specialità, tra tappe di coppa del Mondo e Grand Prix: saranno in tutto 72 gli italiani impegnati, in ...