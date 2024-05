Scende il contributo a favore della Chiesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) In regione il 55 per cento dei 730 presentati dai contribuenti emiliano-romagnoli destina l’8 per mille allacattolica, contro il 69% a livello nazionale. Bologna è in linea con questo trend con un 14,5% di non firmatari. I dati sono emersi ieri nel corso di un convegno sulla destinazione dell’8 per mille. A questi numeri fa da contraltare il fatto che, attaverso questo fondo, la diocesi riceve circa 7 milioni di euro di cui 4 per il sostentamento dei preti. Dal 2004 c’è stata una flessione di circa il 17% di 8 per mille destinati allacattolica, assorbiti dalla firma per lo Stato. Infine, il 45% di chi frequenta una parrocchia non firma acattolica.