Scelte Le probabili formazioni Si gioca alle ore 20 30

(Di martedì 14 maggio 2024) Così in campo (stadio Curi, ore 20,30) PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Cudrig, Iannoni, Bartolomei, Kouan, Lisi; Matos, Sylla. A disposizione: Abibi; Souare, Cicioni, Dell’Orco, Bozzolan, Torrasi, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Ricci, Polizzi, Seghetti, Vazquez.natore: Formisano. CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Della Latta, Panico; Capello. A disposizione: Mazzini; Tampucci, Coppolaro, Maccherini, Belloni, Boli, Zuelli, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Finotto, Morosini, Giannetti.natore: Calabro. Arbitro: Andrea Calzavara di Varese (assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Davide Conti di Seregno. Quarto ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1. Var: Meraviglia di Pistoia , AVAR Baroni di Firenze). In Tv: la partita sarà trasmessa su Now Tv e in diretta su Sky ...

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Sassuolo-Inter , che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Reggio Emilia. Partita valida per la 35ª giornata del Campionato Italiano di Serie A ...

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Frosinone-Inter , che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Frosinone. Partita valida per la 36ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. ...

Rugby Rovigo: la Fir si prende Lodi, allenerà l'Accademia delle Zebre e l'Italia Under 20 con Marcato - Rugby Rovigo: la Fir si prende Lodi, allenerà l'Accademia delle Zebre e l'Italia Under 20 con Marcato - Rovigo - L’avventura di Alessandro Lodi sulla panchina della FemiCz Rugby Rovigo è cominciata e probabilmente si concluderà con una sconfitta con il Petrarca. In mezzo ...

Probabili formazioni Juventus Next Gen Casertana, le ULTIME sulle scelte di Brambilla - probabili formazioni Juventus Next Gen Casertana, le ULTIME sulle scelte di Brambilla - probabili formazioni Juventus Next Gen Casertana, le ULTIME sulle scelte di Brambilla in vista del match di domani sera Giorno di vigilia per la Juventus Next Gen di Brambilla, in campo domani sera in ...

Ecco l'All-Euroleague First Team: scelte che fanno discutere - Ecco l'All-Euroleague First Team: scelte che fanno discutere - Campazzo-James-Nunn-Hayes Davis-Lessort: questo il miglior quintetto della stagione di Eurolega. Fanno rumore alcune esclusioni eccellenti anche dal secondo ...