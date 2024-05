Tre sconfitte nelle ultime quattro, due con la Roma in Europa League e lunedì in campionato contro l`Inter, hanno reso molto amaro il finale...

Il Napoli rischia di veder sfumare l’acquisto di Colpani a centrocampo: un altro club di Serie A è in pole position. La scelta di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione è ormai chiara: in estate sarà vera e propria rivoluzione. La ...

Reazione d`orgoglio cercasi per i dimissionati campioni d`Italia del Napoli che tornano al Maradona per disputare la penultima gara casalinga...

Scatto del Napoli per Buongiorno: superato il Milan, offerta in arrivo - scatto del napoli per Buongiorno: superato il Milan, offerta in arrivo - In attesa di sciogliere i nodi legati alla scelta del nuovo allenatore che prenderà il posto di Calzona, il napoli si sta iniziando a guardare intorno per capire.

‘Obiettivo Acqua’, Francesco Vincenzi (Anbi): “Fondamentali per il Paese bacini d’acqua e invasi” - ‘Obiettivo Acqua’, Francesco Vincenzi (Anbi): “Fondamentali per il Paese bacini d’acqua e invasi” - ROMA – Sono state premiate, oggi a Roma, l e opere vincitrici del concorso fotografico nazionale ‘Obiettivo Acqua’, organizzato da Coldiretti, Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e ...

"Un nome gradito a Conte per il Napoli": e il Toro trema - "Un nome gradito a Conte per il napoli": e il Toro trema - Secondo il Corriere del Mezzogiorno c'è un'accelerazione importante per la panchina del napoli che coinvolge anche il Toro: "Conte conosce bene la dimensione ...