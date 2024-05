Scandalo alla Dinamo Bucarest | giocatore ingaggia fratello gemello meno bravo - rischio retrocessione

(Di martedì 14 maggio 2024) Ha mandato il(più scarso) a giocare al posto suo. La storia raccontata ieri da Marca è incredibile: l’ex portoghese del Barcellona Edgar lè, 30 anni, era statoto a febbraio d, ma tre mesi dopo i romeni hanno scoperto che in Romania era arrivato ilEdelino, molto. Uno scambio di persona sul quale sono in corso le indagini, ma la, in lotta per non retrocedere, potrebbe perdere gli 8 punti raccolti nelle cinque partite giocate da Edelino. Lasi è insospettita perché ilparlava solo portoghese pur avendo in teoria girato il mondo, e rifiutava di mostrare la patente.

