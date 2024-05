Santa Marinella - Dalla radio di Marconi a Internet | il convegno per celebrare l’inventore della radio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024- Proseguono gli appuntamenti previsti nel programmacelebrazione per i 150 anninascita di Guglielmo, il noto scienziato che sperimentò le micro onde a Torre Chiaruccia. Giovedì 16 maggio alle ore 16:30 presso la biblioteca “A. Capotosti”, sarà Umberto Rapetto a tenere una conferenza dal titolo “di”. Docente universitario, informatico, scrittore e giornalista, l’ex GeneraleGuardia di Finanza è stato più volte insignito di diverse onorificenze. Rapetto è stato alla guida del GAT – Gruppo Anticrimine Tecnologico, da lui fondato e guidato e nel 2001 ha diretto le indagini che hanno portato alla condanna in via ...