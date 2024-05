Santa Maria a Vico | fanno acquisti con carta credito rubata - denunciati due giovanissimi

(Di martedì 14 maggio 2024). Nel pomeriggio del 23 aprile scorso una giovane donna denunciò ai carabinieri della Stazione di, nel casertano, che ignoti malfattori avevano forzato la portiera della sua auto, lasciata in sosta in quel centro cittadino, e le avevano rubato la borsetta che aveva lasciato sul sedile posteriore. Nel formalizzare la denuncia, la vittima, specificò che all’interno della borsetta, oltre a pochi euro, documenti di riconoscimento ed effetti personali, era custodita anche unadi pagamento a lei intestata. Dopo qualche giorno la donna, ritornata in caserma, informò i militari che sulla suarisultavano piccoli e continui, tutti effettuati con data successiva alla denuncia di furto. Le ...

Questa sera, alle ore 20.30, il sindaco Roberto Gualtieri assisterà al Concerto per la Pace “Uto Ughi per i giovani” presso la Basilica Santa Maria in Ara Coeli . Durante l’iniziativa verrà consegnata al Maestro la Lupa Capitolina per il grande ...

Rischio slavine sullo Stelvio, modificata la 16ª tappa del Giro: ecco il nuovo percorso - Rischio slavine sullo Stelvio, modificata la 16ª tappa del Giro: ecco il nuovo percorso - Per salvaguardare la sicurezza della Corsa Rosa, viene variato il tracciato della frazione di martedì prossimo: niente Cima Coppi, si passerà dal Giogo di santa maria ...

Bandiere Blu, in Campania c'è la new entry Baia Domizia - Bandiere Blu, in Campania c'è la new entry Baia Domizia - C'è anche il Comune di Cellole con le spiagge di Baia Felice e Baia Domizia sud tre le new entry delle Bandiere Blu 2024 che sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) ai ...