Sanità Venturi Fondazione The Bridge | Aumentare finanziamento FSN non basta | la spesa sanitaria va riclassificata

(Di martedì 14 maggio 2024) “È sicuramente auspicabileildel Fondo Sanitario Nazionale, anche perché ci sono servizi, come quelli orientati verso il disagio giovanile, i disturbi del comportamento alimentare, la neuropsichiatria infantile o la psichiatria dell’adolescenza, che rappresentano un vulnus e

Crisi ambientale, l’economista Mastini: “Le rinnovabili non bastano. L’unica soluzione è la decrescita” - Crisi ambientale, l’economista Mastini: “Le rinnovabili non bastano. L’unica soluzione è la decrescita” - Crescere sempre più senza devastare l’ambiente Impossibile: anche se aumenta l’efficienza, questa può persino produrre un consumo di energia maggiore. Le rinnovabili Non risolvono il problema se van ...