Sangiustese in festa per la salvezza | È stata dura - ma ci siamo riusciti con merito

(Di martedì 14 maggio 2024) "A un certo momento ho visto attorno a me anche visi preoccupati, del resto si lavorava sodo senza il conforto dei risultati. Ma cisalvati". Luigi Giandomenico, allenatore della, festeggia ladopo la vittoria nei playout in casa del Montegiorgio e ripercorre il cammino della squadra da quando ai primi di dicembre è stato chiamato sulla panchina rossoblù. "C’è stato un periodo – ricorda – che perdevamo per un gol nei minuti di recupero o gli avversari ci pareggiavano in zona Cesarini. Sono quegli episodi che ti spingono a pensare di vivere una di quelle annate segnate". Giandomenico, non è che il playout con Montegiorgio sia iniziato sotto la buona stella. "andati sotto dopo pochi minuti in una partita che avremmo dovuto solo vincere. A fine primo tempo ho detto ai giocatori di ...