Sandalo con il calzino - il trend delle celebs da seguire subito

(Di martedì 14 maggio 2024) Una scelta di stile tanto azzardata da abbracciare le mezze misure, sfidandole al contempo. Il connubionon ammette, infatti, tiepide passioni: per una fashion victim che lo ama ve n’è una che non manca di palesare – e con fermezza – il proprio ribrezzo a riguardo. Insomma, detto con la medesima sfrontatezza, o li si ama o li si odia. Se però è vero che il verdetto potrebbe essere ridotto ad una pura e semplice questione di gusti, d’altro canto appare doveroso precisare come la combo rientri ormai a far parte di tutta quella schiera di diktat della moda da considerarsi oggi, a tutti gli effetti, obsoleti, superati. Diktat che per stessa contraddizione si mostrano fluidi, mutevoli di fronte allo scorrere inesorabile del tempo. Sebbene vi siano regole tuttora dure a morire, complice con ogni probabilità la forza dell’abitudine, ...

Adidas da 10€ su Amazon: scarpe, abbigliamento e non solo in SVENDITA PIENA - Adidas da 10€ su Amazon: scarpe, abbigliamento e non solo in SVENDITA PIENA - Scegli i tuoi prodotti Adidas su Amazon in questo momento: li prendi a partire da 10€ appena, ma solo per poco.

Sandali bianchi: 5 idee per abbinarli ai tuoi look primavera-estate 2024 - Sandali bianchi: 5 idee per abbinarli ai tuoi look primavera-estate 2024 - Scopri come abbinare i sandali bianchi, tendenza scarpe approvata dai look street style della moda primavera-estate 2024.

Il tailleur è morto, e la colpa è tutta del casual maschile - Il tailleur è morto, e la colpa è tutta del casual maschile - L’amore per l’abito appropriato è stato brutalizzato a partire dai costumi maschili, i quali del resto governano il mondo e dettano il ritmo. Si è gridato alla rivoluzione per un maschio con la gonna ...