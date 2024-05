Annuncio del leader leghista: "Il generale correrà in tutte le circoscrizioni. Io e Meloni due caratteri non semplici"

Fiumicino , 14 maggio 2024 – “Sono orgoglioso: dopo decenni, finalmente, la posa della prima pietra a mare che porterà ricchezza, turismo e bellezza. Fiumicino non è solo aero porto : è una comunità di agricoltori, ristoratori, pescatori. Sono ...

Salvini: "Sviluppo e lavoro dal porto commerciale di Fiumicino" - salvini: "Sviluppo e lavoro dal porto commerciale di Fiumicino" - Un’attesa lunga più di vent’anni è terminata oggi con la simbolica posa della prima pietra di quello che sarà il nuovo porto commerciale di Fiumicino alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e ...

Fiumicino, al via i lavori del nuovo porto commerciale e della nuova darsena - Fiumicino, al via i lavori del nuovo porto commerciale e della nuova darsena - Il nuovo porto è voluto e avviato dall’Autorità Portuale dell ... A vedere l’avvio dei lavori c’era il ministro dei Trasporti Matteo salvini oltre al sindaco di Fiumicino Mario Baccini, al ...

Tuffo nel mare, prima pietra per il porto commerciale di Fiumicino - Tuffo nel mare, prima pietra per il porto commerciale di Fiumicino - “Sono orgoglioso che dopo decenni abbiamo raggiunto la posa della prima pietra a mare di un porto importante – ha concluso salvini – che porterà lavoro, ricchezza bellezza e turismo. Fiumicino non è ...