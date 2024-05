Salvini scarica Zaia ed esalta Vannacci - che attacca | Bast - gay non si nasce

(Di martedì 14 maggio 2024) Il generale-scrittore Robertocontinua a battere sul tema dell'omosessualità nella sua campagna elettorale per ottenere un seggio al parlamento europeo. E' candidato in tutti collegi alle elezioni di giugno, non da capolista, con la Lega. Sull'omosessualità "penso di aver affermato dei...

Passano gli anni ma i modi spiccioli di Umberto Bossi non cambiano. Davanti ad una torta di cioccolato per i 40 anni del suo ex partito, il fondatore parte in quarta lanciando la prima bordato nei confronti dell'attuale segretario Matteo Salvini . ...

“Ma che prima volta…Ho sempre onorato il 25 Aprile senza doverlo sbandierare e senza politicizzarlo”. Così Matteo Salvini alla celebrazione del 25 Aprile in largo Caduti milanesi per la Patria a Milano. “Non l’ho detto fino all’ultimo per evitare ...

"A me non piace una persona che scarica le sue responsabilità su altri". Matteo Salvini non usa mezzi termini sull'emergenza sicurezza che sta vivendo Milano. Il sindaco Beppe Sala aveva infatti chiamato in causa il ministro dell'Interno Matteo ...

Tensioni nella Lega per la frase sui 10 nomi. Salvini: «Zaia un patrimonio. E sulla Regione Resterà a noi» - Tensioni nella Lega per la frase sui 10 nomi. salvini: «Zaia un patrimonio. E sulla Regione Resterà a noi» - «Una uscita irrispettosa», avevano rimarcato i più teneri dei leghisti veneti. «salvini ha scaricato pubblicamente il governatore e l’ha fatto pure a casa nostra, durante il raduno degli alpini, come ...

