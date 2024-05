Salvini a posa prima pietra del porto commerciale a Fiumicino - salvini a posa prima pietra del porto commerciale a fiumicino - Alla presenza del ministro delle Infrastrutture, Matteo salvini, a fiumicino si è svolta la cerimonia di posa della Prima pietra delle opere a mare, a partire dalla diga di sopraflutto, per il nuovo ...

Salvini a ilfaroonline.it: "Dalla Pontina al porto di Fiumicino: tutte le novità in arrivo" - fiumicino non è solo aeroporto ... Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo salvini, ha espresso grande soddisfazione a margine dell'inaugurazione dei lavori per il nuovo porto ...

BRENNERO, LEGA: UE DÀ RAGIONE A ITALIA, VITTORIA LEGA CONTRO DIVIETI ASSURDI - Bruxelles, 14 mag - "Sulla questione del Brennero, grazie alla Lega che fin dal primo giorno si batte contro gli assurdi divieti dell'Austria, oggi l'Italia incassa una prima vittoria in Europa, con l ...