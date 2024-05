Salviamo gli alberi Già 250 le firme

(Di martedì 14 maggio 2024) Al momento sono 250 leraccolte dal Comitatoglidi Gallarate che ha promosso la petizione a tutela dell’area boschiva sulla quale sorgerà il nuovo polo scolastico di Cajello e Cascinetta, con l’accorpamento delle scuole dei due rioni in un unico plesso, progetto contestato dai volontari. Dal Comitato ribadiscono ""Difendiamo il bosco di via Curtatone e gli attuali plessi scolastici di Cascinetta e Cajello, la chiamano rigenerazione urbana ma è l’ennesima cementificazione della città". Dopo il primo appuntamento con i cittadini sabato scorso in piazza Diaz, i volontari saranno presenti con il banchetto per continuare la raccolta di adesioni alla petizione sabato 18 maggio dalle 9,30 alle 13 al mercato a cui seguiranno altre tappe. R.F.

