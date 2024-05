Salvezza ormai in porto Ora la Sella aspetta gli ex

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) C’è sempre una prima volta. Mai laaveva lasciato quest’anno i suoi avversari sotto i 50 punti: lo ha fatto domenica con Chiusi, in quello che per tanti rappresentava uno spareggio anticipato per la. Il "passo fondamentale" per la permanenza nella categoria, richiesto alla vigilia dal presidente Fava, è stato compiuto, con la squadra di Mecacci che è tornata ad offrire una prova concreta, solidissima in difesa e ordinata in attacco, seppur senza brillare. Difesa granitica appunto, ancora meglio delle sfide contro Fortitudo (57 punti subiti) e Orzinuovi (56), numeri alla mano, le due migliori prove difensive della Benedetto fino a tre giorni fa: la risposta più attesa e il segnale che Mecacci, la dirigenza e i tifosi, cercavano dopo la prova molle della domenica precedente contro Latina. E un segnale Cento lo ha lanciato anche a tutte ...