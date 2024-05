Salerno - spaccio di stupefacenti | arrestato pusher

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 14 maggio 2024) Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini didi sostanze, un uomo. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, il predetto, veniva bloccato in una via del centro cittadino rinvenendo, in suo possesso, a seguito di perquisizione, 16 dosi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, del peso totale di 4 grammi, oltre a 6 grammi di hashish, contenuti all’interno di una confezione di medicinali, oltre alla somma in contanti di circa 400 euro, possibile provento dell’attività illecita. Segui ZON.IT su Google News.