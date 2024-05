Salerno - ruba uno scooter e lo nasconde in un furgone | fa un incident - arrestato

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte del 14 maggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia dihanno, per “furto aggravato, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e riciclaggio”, A.F., in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria operante, l’indagato, a bordo di un, dopo averto un motociclo ha danneggiato alcuni veicoli in sosta e un auto militare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti , un uomo. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia ...

