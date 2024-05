Salerno - nel centro storico fioccano multe | ben 145 nel week-end

(Di martedì 14 maggio 2024) Una stretta netta nei controlli. A, la Polizia Municipale sta operando una notevole scansione nei confronti del fenomeno della cosiddetta sosta selvaggia, che ormai sta attanagliando il Comune da vario tempo. Ad essere presi sotto osservazione, sono soprattutto le zone limitrofe e inerenti al Corso, ma soprattutto quelle relative ai vicoli del. Proprio in corrispondenza di quest’ultimo, infatti, le strade sono più strette. In virtù di queste strettoie, purtroppo, sono fioccate le. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, gli abitanti dimultati solamente nell’ultimo fine settimana sono più di 145. Naturalmente, questi ultimi hanno subito anche annesse rimozioni alle auto. In attesa di pali e dissuasori, annunciati da tempo dal ...

Un Centro massaggi a luci rosse, la scoperta in via Galdi a Salerno . Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno ha sottoposto a sequestro un locale nel pieno Centro della città, gestito da due donne asiatiche. Centro massaggi hot a Salerno , ...

Durante un controllo, la Polizia di Stato ha sottoposto a sequestro penale un centro massaggi a Salerno , gestito da donne asiatiche. Gli approfondimenti investigativi – come riporta Salerno Today – hanno denotato che in quel centro veniva ...

Avvistato Ufo in Cilento Il Centro Ufologico Mediterraneo: “È foto autentica” - Avvistato Ufo in Cilento Il centro Ufologico Mediterraneo: “È foto autentica” - RIMINI – Una foto scattata per caso, dal balcone di casa, e poi la scoperta di aver ripreso in cielo qualcosa di strano. Una ragazza, Ida Anna Guida, fotografa professionista, dalla campagna salernita ...

Il teatro di improvvisazione in scena a Salerno - Il teatro di improvvisazione in scena a salerno - Il teatro di improvvisazione in scena a salerno. Sabato 18 e domenica 19 maggio in programma un saggio di fine anno del corso avanzato rivolto ai giovani attori promosso dall'associazione "la Ribalta" ...

Gargiulo & Maiello (Végé) festeggia i trent'anni e sale a 90 profumerie - Gargiulo & Maiello (Végé) festeggia i trent'anni e sale a 90 profumerie - Inoltre, c’è stata una significativa politica di opening, che ha riguardato le città di salerno (quartiere Pastena), Corridonia (Macerata), Catania (centro commerciale Katané) e Taranto (centro ...