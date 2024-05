Sacro Monte Visita guidata alla Via Sacra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Sabato 18 maggio alle 17.00, in occasione della Settimana Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici, è in programma una eccezionaleTredicesima Cappella della Viadeldi Varese. La costruzione seicentesca, collocata lungo il tratto finale del Viale delle Cappelle ospita all’interno statue in terracotta a grandezza naturale e affreschi che rappresentano il Mistero della Discesa dello Spirito Santo. Laavrà durata di un’ora, con prenotazione sul sito www.archeologistics.it. Il punto di ritrovo saràFontana del Mosè di viale delle Cappelle a Santa Maria del