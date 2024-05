Russia - via Shoigu | qual è l' obiettivo di Putin? L' analisi degli esperti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Mosca, 13 mag. (Adnkronos) - L'avvicendamento al ministero della Difesa russo dimostra che "l'non è la pace, ma una guerra più efficiente". E' l'opinione condivisa di analisti edall'indomani del rimpasto di governo a Mosca, dove gli ambienti ultranazionalisti "esultano" per l'uscita di Sergei, nominato segretario del Consiglio di sicurezza, e l'arrivo del 'competente' Andrey Belousov. Mentre ci si interroga sue potrà essere il ruolo di Nikolai Patrushev: "Il fatto che il figlio Dmitry sia stato nominato vice premier dovrebbe essere il segno che il clan non è in disgrazia - dicono all'Adnkronos fonti a Mosca - E' alquanto improbabile che il figlio salga mentre il padre scende". Quello che si vocifera nella capitale russa, dove non si dubita che un incarico ci sarà per Patrushev, negli ...