Russia - ' persone non autorizzare' fanno deragliare treno merci

(Di martedì 14 maggio 2024) I vagoni di unsono deragliati oggi nella regione russa di Volgograd "a causa dell'intervento dinon autorizzate", rendono noto le Ferrovie del Volga citate dall'agenzia di stampa Tass. "A seguito dell'intervento dinon autorizzate nell'esercizio del trasporto ferroviario presso la stazione Kotluban, i vagoni di unsono deragliati. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono feriti. Attualmente, il traffico ferroviario nella area è sospeso e si prevede un ritardo nei treni passeggeri", si legge in un comunicato. Si indaga sulla natura dell'incidente, aggiungono le autorità locali.

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Trenord muove l'occupazione in Lombardia: nel 2023 l'azienda ferroviaria regionale ha assunto 254 professionisti, portando l'organico a raggiungere 4720 persone , in crescita rispetto alle 4668 nel 2022. In un video ...

