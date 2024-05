Russia - deraglia treno merci | secondo Mosca sarebbe stato colpito da un drone

(Di martedì 14 maggio 2024) Unto vicino alla stazione ferroviaria di Kotluban, nella regione russa di Volgograd. Stando alle prime ricostruzioni,da almeno un: lo ha riferito il canale Telegram russo Baza, vicino ai servizi, come riportato dalla testata Ukrinform. In seguito all’attacco, avvenuto intorno alle 1:00 ora locale (mezzanotte in Italia) del 13 maggio,la stessa fonte, due carri cisterna carichi di carburante avrebbero preso fuoco e unoesploso. In totale sonoti nove carri. La notizia è arrivata a poche ore di distanza da un altro annuncio, quello dell’arresto del capo della Direzione principale del personale del Ministero della Difesa russo, il tenente ...

“Oggi ho ricevuto moltissimi messaggi, privati, a commento di una mia intervista su La Stampa. Avevano un termine in comune: coraggio. La cosa non mi ha fatto alcun piacere, anzi mi ha preoccupato: se una banale manifestazione di libero pensiero ...

In arresto l'autore di una truffa ai danni di un’anziana - In arresto l'autore di una truffa ai danni di un’anziana - Utilizzato il metodo della "finta cauzione". Alla donna di 82 anni sottratta una somma di circa ventimila euro ...

Fa una visita privata in ospedale ma l’orario sulla ricevuta è falso: “Un trucco per fare libera professione” - Fa una visita privata in ospedale ma l’orario sulla ricevuta è falso: “Un trucco per fare libera professione” - Un paziente si sottopone a un trattamento alla mano all'ospedale San Giuseppe di Milano, ma l'orario refertato in fase di accettazione non coincide con ...

Alessia Pifferi: l'ergastolo, le accuse di avvocata e pm e il circo dentro e fuori dall'aula. «Si è dimenticata di essere una mamma, deve pagare» - Alessia Pifferi: l'ergastolo, le accuse di avvocata e pm e il circo dentro e fuori dall'aula. «Si è dimenticata di essere una mamma, deve pagare» - L’avvocata Alessia Pontenani haaccusato madre e sorella dell’imputata di «responsabilità morale». Viviana Pifferi:«Diana sarebbe ancora qui se fosse toccato a noi difenderla» ...