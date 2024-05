Russia - Cremlino | Putin in Cina il 16 e 17 maggio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimirsarà in visita in, su invito di Xi Jinping il 16 e 17: lo ha reso noto il. Secondo quanto precisato dalla presidenza russa, citata dalla Ria Novosti, durante la visita dia pechino, i due leader determineranno gli orientamenti per un’ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi e discuteranno le più importanti questioni bilaterali e internazionali. Dopo i colloqui, si prevede la firma di una dichiarazione congiunta dei capi di Stato e di un numero di documenti bilaterali. “Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimireffettuerà una visita di Stato indal 16 al 172024, come suo primo viaggio all’estero ...