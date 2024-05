Russia - andamento lento in Ucraina | dottrina tradizionale oppure una finta?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Lasta facendo pesare la sua superiorità numerica in uomini e armi, pressando anche negli altri settori di un fronte ormai troppo lungo per un'a corto di uomini, come avesse una coperta troppo corta. Per lo stato maggiore di Kiev, in 24 ore l'esercito russo ha attaccato lungo tutto il fronte e «ci sono stati 155 combattimenti sul terreno, 13 attacchi missilistici, 118 attacchi aerei, e 120 con razzi». Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato di contro che paracadutisti russi VDV armati di lanciarazzi Grad hanno annientato decine di soldati ucraini sulla riva destra e sulle isole nel delta del fiume Dnepr. È la tipica tattica russa dell'avanzare, magari lentamente, ma con davanti a sé un muro di fuoco che investe le difese nemiche. La lentezza dall'apparenza pachidermica, connessa alla meticolsità delle azioni di bonifica attuate ...