Rovazzi finge un furto per farsi pubblicità - Maran | “Noi milanesi potremmo avere un’idea divertente nel farti causa”

Fabio Rovazzi - il finto furto su Instagram e il cortocircuito mediatico : “Li hai trollati tutti” Milano – Cosa non si fa per promuovere un prodotto. In questo caso una canzone. Fabio Rovazzi, ex rapper di successo (la suo “Andiamo a comandare” è stata un vero tormentone nel 2016), ex presentatore tv, attuale testimonial di pubblicità e ...

Era falso il furto del cellulare a Rovazzi : uno stupido spot al suo ultimo album… (video) Il furto del cellulare di Fabio Rovazzi durante una diretta Instagram in centro a Milano, divenuto subito virale, era un ‘falso’, una trovata di marketing per lanciare il ‘Maranza’, nuovo brano realizzato con Il Pagante, in uscita dal 15 maggio ...