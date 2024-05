Roulotte si ribalta in autostrada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – Incidente sull’A1 in direzione Nord, al Km 355 nell’Aretino. Unasi èta sulla carreggiata. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, 14 maggio. Secondo quanto appreso non sono rimaste ferite persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, la polizia stradale e il carroattrezzi ACI. Il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza.