Rouen | uccisi 3 agenti -liberato detenuto

(Di martedì 14 maggio 2024) 13.40 Tredella polizia penitenziaria francese sono statidurante un assalto al blindato che trasportava un.L'attacco è avvenuto al casello autostradale di Incarville,fraed Evreux, in Normandia. Il furgone è stato attaccato con un'auto-ariete,secondo la polizia.Il commando ha usato fucili a pompa. L'evaso, Mohamed A., 30 anni, è condannato per tentato omicidio. Sarebbe a capo di una rete di traffico di droga. A caccia di lui e dei suoi complici le teste di cuoio della GIGN.Mobilitate 200 persone

Francia: assalto a un furgone penitenziario, tre agenti uccisi - Francia: assalto a un furgone penitenziario, tre agenti uccisi - Secondo fonti della polizia, «i tre agenti sono rimasti vittime del fuoco di fucili a pompa» nell'attacco condotto da «un'auto-ariete» – Il detenuto è riuscito ad evadere ed è attualmente in fuga con ...

Francia, assalto al convoglio della penitenziaria: tre poliziotti uccisi, detenuto in fuga - Francia, assalto al convoglio della penitenziaria: tre poliziotti uccisi, detenuto in fuga - Uomini armati avrebbero attaccato il furgone della polizia penitenziaria al casello Eure in Normandia. Il prigioniero ha fatto perdere le sue tracce ...

Assalto a furgone della polizia penitenziaria: 3 agenti uccisi in Francia, detenuto in fuga - Assalto a furgone della polizia penitenziaria: 3 agenti uccisi in Francia, detenuto in fuga - Tre agenti delle polizia penitenziaria sono stati uccisi oggi 14 maggio durante un’assalto al loro furgone mentre stavano trasportando un detenuto che ora è in fuga.