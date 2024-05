Roma - rapina un uomo e lo scaraventa a terra | arrestato

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024- Su delega della Procura della Repubblica di, i carabinieri della Stazione diTorpignattara hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica di– nei confronti di un 24enne del Senegal, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di “aggravata in concorso” ai danni di un cittadino del Bangladesh di 47 anni, avvenuta la sera del 02 febbraio 2022, sulla via Prenestina. Il provvedimento scaturisce dalle immediate attività investigative condotte dai Carabinieri della Stazione diTorpignattara, diretti dalla Procura della Repubblica di, gruppo reati gravi contro ...

Arriva lo smartwatch contro stalker e violenza sulle donne, direttamente collegato con i carabinieri - Arriva lo smartwatch contro stalker e violenza sulle donne, direttamente collegato con i carabinieri - Oggi è stato presentato in conferenza stampa a roma l'orologio antiviolenza nell'ambito di un protocollo siglato con i carabinieri. Il procuratore: "A giugno parte sperimentazione" ...

Francia, il video dell'assalto al convoglio della polizia. Tre poliziotti uccisi e "la Mouche" in fuga - Francia, il video dell'assalto al convoglio della polizia. Tre poliziotti uccisi e "la Mouche" in fuga - Il video dell'assalto al convoglio della polizia penitenziaria durante l'evasione del detenuto 'la Mouche' in Francia. 3 poliziotti uccisi ...

