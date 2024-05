Roma - pensionato uccide la moglie a colpi di pistola | Non è stato un errore Avevo paura di deluderla

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) Il 19 giugno 2022, il 76enne Piero Bergantino e sua, Caterina d’Andrea, decidono di fare una gita fuori porta. Quando tornano a, nella loro abitazione in via Pietro Mascagni (quartiere Africano), lei inizia a dedicarsi alle faccende domestiche: fa la lavatrice, cucina. Poi, entrambi si mettono a letto a vedere la tv, e lei si addormenta. Non si sveglierà più: Caterina d’Andrea, 72 anni, è stata uccisa con duedi. Oggi, 14 maggio 2024, per la prima volta Bergantino, ex assicuratore ma anche ispettore della Lega Calcio per molto tempo, ha ammesso di averla uccisa intenzionalmente: «Non sopportavo l’idea di. Eintenzione di togliermi la vita subito dopo, ma non ho avuto il coraggio». La vicenda L’anziano andò dai carabinieri a costituirsi ...