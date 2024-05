Roma - nuovi casi della truffa del sorpasso

Leggi tutta la notizia su italiasera

nella Capitale come altrove, si diffonde la tecnica per estorcere soldi agli automobilisti. Sono scattate le manette, per opera dei Carabinieri, nei riguardi di due persone che provavano a fregare un uomo sulla via Ardeatina. Si usa una pietra, lanciata contro un'auto. Ladel, con cui due uomini hanno tentato di estorcere denaro ad un automobilista, è costata caro a questi criminali. Beccati in zona Divino Amore dai carabinierilocale stazione, due uomini, un 51enne ed un 31enne, ambi italiani e già noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati per tentataaggravata.