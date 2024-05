Roma - furti e borseggi alla stazione Termini | raffica di arresti

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024- 9.663 persone identificate (in ambito regionale) di cui 6.520 ae provincia, 7 arrestati nell’ambito provinciale, 7 denunciate in stato di libertà (in ambito regionale), 608 pattuglie impiegate in(in ambito regionale) di cui 439 impiegate innell’ambito provinciale, 11 contravvenzioni amministrative elevate (in ambito regionale) di cui 4 per violazione del regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 4 maggio al 10 maggio 2024. Particolare rilievo hanno assunto le operazioni “ALTO IMPATTO” nelle giornate del 7 e dell’8 maggio 2024: i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di ...

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina , si è recato in procura a Roma per farsi ascoltare e chiarire i dubbi nella vicenda dei dossier illeciti . Uno di questi ha tirato in ballo il presidente federale che, secondo la procura di Roma , potrebbe ...

Khéphren Thuram, chi è il figlio d'arte che piace a Juventus e Roma: il padre campione del Mondo, il fratello Marcus - Da diversi mesi uno dei centrocampisti più ambiti sul mercato dai club di Serie A è Khephren Thuram, figlio d'arte e fratello dell'attaccante nerazzurro Marcus.

A ROMA - Presentato il progetto "Road to zero" sulla sostenibilità, si parte dalla finale di Coppa Italia - Si è svolta questa mattina, allo stadio 'Olimpico' di roma, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative messe in campo da Lega Serie A, Sport e Salute, roma Capitale e roma Servizi per la M ...

Trasporti: al via progetto ENEA-Enac per decarbonizzare aeroporti - I due aeroporti, gestiti rispettivamente da Aeroporti di roma e SEA Milan Airports, sono infatti stati selezionati da un'apposita Commissione ENEA-Enac nell'ambito di un bando per individuare uno o ...