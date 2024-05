Roma - chiude in bellezza Mercati d’autore | migliaia i cittadini alla manifestazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024- Trenta espositori, sei sponsor, cinque istituti alberghieri coinvolti, decine di aziende presenti. E poi Show cooking, degustazioni, masterclass su vino e olio e dibattiti.in, con un grande evento nella sede dell’istituto alberghiero Tor Carbone-Narducci. Sono statiche sono arrivati negli spazi esterni della scuola nel parco dell’Appia, domenica 12 maggio, per assaggiare i prodotti in degustazione e in vendita, sia locali che in arrivo da altre regioni: dai conciati di pecora di Poggio Mirteto e i pecorini di Montefiascone, al pane di Genzano, fino ai formaggi di Montoriono, la porchetta della piana del Fucino, la provola affumicata campana, l’olio di Fara Sabina o le ...