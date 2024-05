Roma | blitz ambientalista a via del Corso - colorate con vernice arancione vetrine

(Di martedì 14 maggio 2024) CRONACA DIdegli attivisti per l’ambiente di Ultima generazione in via del. Stamattina 6 attivisti aderenti alla campagna “Fondo riparazione di Ultima generazione”, in via delhanno colorato con, il marciapiede antistante l’ingresso e ledei negozi Nike e Footlocker. Hanno esposto striscioni con scritto “1 ottobre Giustizia Piazza del Popolo” e “Fondo Riparazione”, incollandosi poi con le mani alle porte di ingresso dei negozi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno portato le persone in questura.

