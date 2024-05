ROCK PER UN BAMBINO - 25 maggio 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) Quattordicesima edizione perper un, sabato 25al Pala Cesaroni Genzano Roma. Special guest Ivana Spagna e Fausto Leali. Presenta Claudio Lippi. Andiamo a sapere di più dell’evento benefico ideato da Luca Guadagnini che con la moglie Genni trasformano il dolore per la perdita della figlia Aurora in una ‘festa’ per la musica e per raccogliere fondi per i bambini pediatrici.per unper un” ritorna per la quattordicesima edizione sabato 25alle 20.30. Si tratta dell’atteso evento beneficopatrocinato dal Comune di Genzano di Roma, dalla Regione Lazio e dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Nato nel 2009 da un’idea di Luca Guadagnini grazie ...

Nonni Boomer in trappola - ... una serie (disponibile su Netflix) che ci mostra quanto il rapporto tra un bambino autistico di ... Come far quadrare tante esigenze (Getty Images) Leggi anche › Mara Venier nonna rock: il primo ...

Melvil Poupaud: "Sarò me stesso in 'Marcello Mio', il film in cui Chiara Mastroianni diventa suo padre" - ... dalla categoria del carino, Melvil è transitato armoniosamente a quella dell'artista rock'n'roll ... quello del regista cileno Raúl Ruiz (per cui Melvil era stato 'De Niro' fin da bambino). Il film era ...